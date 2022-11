Industrie : ces entreprises qui s'efforcent de moins polluer

Comment réduire l'empreinte carbone d'une usine de 7 000 m² qui fabrique des pièces pour l'aéronautique et qui consomme autant d'énergie qu'une ville de 10 000 habitants ? Rémy Marchand, président-directeur général de Stae, nous emmène là où l'entreprise va réaliser l'un des plus gros investissements de son histoire. D'ici un an, pour 500 000 euros, le toit sera recouvert de panneaux solaires. L’État devrait prendre une partie à sa charge. Pour polluer moins, l'usine a déjà sorti le carnet de chèques. Trois cent mille euros pour refaire l'isolation du site et moins chauffés au gaz, douze mille euros pour récupérer la chaleur rejetée par ces machines et qui aujourd'hui est expulsée dehors. Au total, ces investissements ont permis de baisser le taux de CO2 de 10 à 15 %. Pour aller plus loin, il faudrait des machines plus économes. Mais elles n'existent pas. Décarboner l'industrie française, on s'y attèle aussi. Dans cette usine de fabrication de tabac, on a besoin de beaucoup de chaleur pour sécher les feuilles. C'est la même chose pour toute l'industrie du papier. Avant, on chauffe au gaz. Actuellement, on utilisait des déchets de l'industrie forestière avec une chaudière biomasse. L'entreprise voudrait faire la même chose pour ses deux autres sites de production. Mais pour ça, il faut de l'argent. Si le projet est validé. Le groupe devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici à 2030. TF1 | Reportage T. Jarrion, P. Rousset, L. Baqué