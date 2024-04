Industrie : des usines pour remplacer les friches

Il est assez difficile de l'imaginer, mais il y a quinze ans, à Ris-Orangis (Essonne), se trouvait à la place d'un terrain vague un célèbre fabricant de sablé rectangulaire. À l'époque, il employait 413 personnes. L'usine a été fermée puis démolie. Depuis 2007, Michel Bisson, président de l'agglomération Grand Paris Sud, cherche à tout prix un repreneur pour redonner vie à ces dix-sept hectares. Il a déjà tout lancé, plan d'urbanisme et étude environnementale. Il s'est même assuré qu'une ligne de tramway passe à proximité de la zone. Ce qui lui manque est un coup de projecteur. Cela tombe bien, car l’État vient de labelliser son site "clés en main". C'est-à-dire, il sera présenté prioritairement aux investisseurs français et étrangers. Pour attirer les industriels, l’État s'engage à simplifier les démarches administratives. Le délai entre le dépôt d'un dossier et les premiers travaux passe de dix-sept à neuf mois maximum. Le gouvernement a labellisé 55 sites. Cinq sont disponibles dès cette année 2024, dix-huit entre 2025 et 2027 et 32 entre 2028 et 2030. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Leproux, R. Sygula, L. Deschateaux