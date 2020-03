Industrie pharmaceutique : Boiron supprime 600 emplois

Au total, un salarié sur quatre va perdre son emploi sur les 2 300 que comptent les laboratoires Boiron dans l'Hexagone. Treize sites vont fermer d'ici fin 2021, dont douze plateformes de distribution et une usine, sur les trois que possède le groupe dans notre pays. Selon sa direction, il est impossible de faire autrement depuis la décision, cet été, de dérembourser l'homéopathie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.