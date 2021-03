Industrie pharmaceutique : Merck s'agrandit et crée plus 300 emplois en Alsace

Une usine Merck va produire chaque année 250 000 poches pouvant contenir jusqu'à 1,5 million de vaccins. C'est une première en Europe, car ces poches sont pour le moment importées des États-Unis. Face à la demande, il faut à tout prix élargir le marché. "Quand ce sera prêt, on aura plus de capacité mondialement pour la production de ces poches. Et donc plus de capacités de disponible pour les fabricants de vaccins qui eux sont aussi en train de monter en régime", explique Jean-Philippe Maurer, directeur des usines Merck à Molsheim. Pour concrétiser ce projet, le groupe pharmaceutique allemand transformera un hangar logistique en laboratoire en quelques mois. À l'intérieur, 50 ingénieurs et 300 employés de la production. Une annonce qui a fait l'unanimité dans la commune. "On a beaucoup de chance à Molsheim d'avoir une entreprise de ce type-là. Ce qui permet d'avoir un bassin d'emploi fantastique", réagi un habitant. "Dans l'eau, il y aura nécessairement quelques clients. Chez moi ou chez mes collègues, qu'importe mais nécessairement, ça apportera un petit peu de dynamisme dans la ville, c'est sûr", confie Thierry Moreno, gérant de la Maison de la presse.