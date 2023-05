Industrie : pourquoi Dunkerque séduit

C'est sur le port de Dunkerque que va très bientôt s'installer la méga-usine de batteries du taïwanais ProLogium. Au total, 3 000 emplois seront créés, avec près de cinq milliards d'euros d'investissement, de quoi réjouir les Dunkerquois. Pour les commerçants, c'est le signe avant-coureur d'un boom économique. D'autant que ProLogium est la deuxième usine de ce type à s'installer à Dunkerque après Verkor. Deux usines géantes que l'on appelle aussi les gigafactory, soit l'équivalent de 20 000 personnes à transporter ou à loger, un défi immense pour le Dunkerquois. Mais c'est toute la région des Hauts-de-France qui est concernée, car aujourd'hui, on compte officiellement trois usines de batteries. Les Taïwanais sont les quatrièmes et ils ne sont pas venus par hasard. Une vallée de la batterie va nécessiter beaucoup de formation. C'est dans la région Hauts-de-France que se trouve la première plateforme de fabrication de batterie en France. Des milliers de salariés de l'automobile vont donc passer de la fabrication des moteurs thermiques polluants à celle des batteries, en combinaisons blanches et propres. La région s'est déjà dotée d'un budget de 25 millions d'euros pour financer les outils de formation. TF1 | Reportage S. Hembert, V. Lamhaut, N. Gandillot