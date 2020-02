Infanticide à Angers : quelles règles régissent le placement des enfants ?

De très nombreuses questions se posent après la mort de Vanille, une fillette âgée d'un an, tuée par sa propre mère à Angers. Cette femme, qui présente de graves troubles psychiatriques, avait obtenu un droit de visite alors que sa fille était placée dans une famille d'accueil. Tous les experts reconnaissent à quel point concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et le lien avec ses parents est une mission périlleuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.