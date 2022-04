Infirmiers libéraux : une aide de 15 centimes par litre à la pompe

Sa voiture est son bureau. Infirmière à domicile, Caroline Da Silva sillonne chaque jour la campagne bourguignonne. 40 patients ce matin, 250 km à la fin de la journée. "Tous les deux jours, je suis à la pompe pour faire le plein", indique-t-elle. En quelques mois, son plein est passé de 60 à 80 euros. Les tarifs des soins, eux, restent les mêmes. Pour compenser cette hausse, la Sécurité sociale offre depuis aujourd'hui une aide de 15 centimes par litre de carburant à tous les soignants libéraux. Un coup de pouce bienvenu pour cette infirmière de campagne, mais aussi pour Inès Pacaud qui travaille à Dijon. "Quand on était à plus de 2 euros le litre, on se dit qu'on allait malheureusement devoir se séparer de certains patients, et ça nous faisait mal au cœur. Cette aide de la Sécu est vraiment la bienvenue", confie-t-elle. Avec 60 visites par jour, Frédéric Vicari aurait aimé que ses indemnités soient revalorisées plus tôt. Depuis la crise sanitaire, le nombre de kilomètres qu'il parcourt a explosé. "On a énormément de soins à domicile qui sont rajoutés à tout le reste pour désengorger les hôpitaux. Du coup, on fait de plus en plus de déplacements", précise-t-il. Certains aidants, pourtant tout aussi mobiles, ne toucheront pas ce coup de pouce. TF1 | Reportage E. Payro, L. Lassalle, V. Dietsch