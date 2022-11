Inflation à la cantine : privés de dessert !

Il est midi pile, c'est l'heure de déjeuner. Au menu dans cette école : soupe, omelette, macaroni et en dessert il n'y a que des yaourts, il manque les fruits. Le lundi, pas d'entrée. Le lendemain, les enfants sont privés de laitage. Depuis une semaine, le fournisseur des cantines de la commune d'Agde, dans l'Hérault, a décidé de réduire les quantités de repas. Mais les parents n'ont pas été avertis. Devant le fait accompli, la mairie dénonce un chantage de la part de la société traiteur, qui pour revoir les tarifs à la hausse, a changé sa formule sans concertation. Un plateau repas comme celui-ci coûte quatre euros et 27 centimes à la commune. Les parents les paient entre 50 centimes et quatre euros, en fonction de leurs revenus. Mais avec l'inflation, la hausse du coût de l'énergie, il est impossible selon le prestataire de fournir les mêmes repas aux prix actuels. Au moins, une dizaine de collectivités sont concernées. Toutes espèrent que le fournisseur fasse machine arrière, pour proposer à nouveau des repas complets aux élèves. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier, O. Couchard