Inflation : à quand la baisse des prix ?

La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes effectue régulièrement un contrôle surprise auprès de certaines enseignes. L'objectif est de vérifier que l'enseigne contrôlée respecte ses engagements sur le fameux panier anti-inflation. Les acteurs de la grande distribution jouent le jeu depuis mars 2023. Ils rognent sur leur marge en bloquant les prix de certains produits. Mais ces baisses ne concernent que quelques produits, parmi des centaines de milliers de références. Durant le premier trimestre 2023, les cours mondiaux des céréales ont baissé. Pourtant, le prix des pâtes est resté le même. Alors, début mai, le gouvernement a mis la pression sur les industriels et la grande distribution pour qu'ils se remettent à la table des négociations. Le dialogue est quasiment au point mort, car certains industriels ne suivraient pas. Ceux qui ont décidé de bloquer les prix de certains de leurs produits sont alors en colère. D'après eux, la seule solution est que le gouvernement dénonce publiquement les marques qui refusent de rogner sur leur marge ou bien taxer ces industriels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, F. Chadeau