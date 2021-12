Inflation : alimentation, bricolage, construction... les prix montent

Vous ne vous êtes peut-être jamais demandé combien coûtait ce simple raccord de plomberie. Pourtant, cette pièce symbolise à elle seule l’inflation des prix des matériaux. Plus 100% d’augmentation sur certains matériaux. C’est du jamais vu ! Résultat : les devis ne sont valables qu’un mois maximum contre six avant l’été. Ici, le client a donc vite signé. Et si vous voulez repeindre votre salle de bain, prévoyez d’acheter la peinture dès maintenant. Dans les grandes surfaces, le symbole de cette augmentation générale des prix, ce sont les pâtes, plus 30% à cause de la hausse du cours des blés. L’an prochain, en 2022, leur prix devrait continuer à augmenter, plus 7%. Mais aussi plus 8% pour l’huile. Plus 5%pour le café. Plus 1,5% pour le beurre. Quant au cacao, il a déjà pris 4% cette fin d’année. Les prix de tous ces produits vont donc augmenter de plusieurs centimes d’euros en 2022. Quant au prix du pain, il devrait, lui aussi, grimper. Certaines boulangeries ont déjà 5 centimes d’euros au prix de leur baguette. Une hausse qui devrait se généraliser. Et comme pour les pâtes, c'est à cause de la flambée des cours du blé. T F1 | Reportage P. Gallaccio, J. Clouzeau, M. Poujol