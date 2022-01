Inflation : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Les prix augmentent, mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle ? Et si l'inflation entraînait une hausse des salaires ? Dans les secteurs en tension, comme la restauration, l'inflation pèse dans les négociations. Et la tendance est clairement à la revalorisation. Avec cette année, un salaire minimum de 1 683 euros brut soit 5% de plus que le SMIC. Les salaires devraient également grimper dans l'industrie, le transport routier ou encore la santé. Plus 183 euros net par mois pour les soignants, de 40 à 100 euros de plus pour les fonctionnaires de catégorie C, comme les surveillants pénitentiaires. Une entreprise sur deux a prévu d'augmenter ses salariés. Si les salaires augmentent en même temps que les prix, les emprunteurs pourraient bien être gagnants. Prenons l'exemple d'un couple qui a acheté sa maison il y a deux ans à un taux fixe de 1,2 % sur 20 ans. "Pour toutes les personnes qui avaient emprunté à des taux d'intérêt relativement faibles, parce que l'inflation tournait aux alentours de 0,5 et 0,6. Aujourd'hui, avec une inflation à 2,8, si le revenu progresse à peu près comme cette inflation, ils n'auront aucune difficulté à rembourser" explique Éric Heyer, économiste à l'OFCE, Paris (14e). Notre couple, qui gagne 4 000 euros net à deux, rembourse 1 000 euros par mois. Si son revenu augmente de 100 euros, le coût de son crédit sera moins lourd à supporter pour son budget. Mais qu'en est-il des épargnants ? Seraient-ils les grands perdants ? "En période d'inflation, les perdants sont ceux qui ont des revenus fixes. Les épargnants qui ont investi dans des livrets, par exemple, ou bien les retraités qui ont justement une pension qui n'évolue pas au rythme des salaires. Le risque, c'est que l'inflation soit supérieure à l'évolution de leur revenu et les revenus de l'épargne et les revenus des retraites", explique François Lenglet, spécialiste économie de TF1. Le Livret A, par exemple, dont le taux s'élève à 0,5 % augmentera légèrement le 1er février, mais cela ne permettra pas de compenser l'inflation. TF1 | Reportage J. Roux, C. Sebire