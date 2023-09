Inflation : ce qui se cache derrière les chiffres

Christian est un chasseur de prix. Tous les jours, il arpente une vingtaine de magasins et commerces pour relever les tarifs des mêmes produits dans les mêmes enseignes, d'un mois à l'autre. Aujourd'hui, il contrôle le prix des poivrons 500 grammes originaires d'Espagne. La marque est suivie à la trace par l'enquêteur. D'abord, une photo, puis le prix est enregistré sur sa tablette. En regardant l'historique, la hausse du tarif paraît vertigineuse. Place maintenant au café soluble, le produit est affiché à 4,39 euros. Sitôt le prix enregistré, Christian a une alerte qui s'affiche sur la tablette, pour signaler l'augmentation extravagante du tarif par rapport au mois précédent. En revanche, la tendance est inverse au rayon charcuterie, notamment pour le jambon qui fait moins 17% que le mois dernier. Christian est salarié de l’Insee. Il note jusqu'à 200 prix par jour, alors parfois, c'est difficile de s'y trouver dans les rayons. Parfois aussi, les clients le prennent pour un vendeur de supermarché et ils n'hésitent pas à se plaindre des prix. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage, O. Cresta