Inflation : ce qui vous attend dans les prochains mois

Marc Bessis, gérant de Sylber, répare des machines à laver, des fours et des télévisions, mais il vend aussi des produits neufs. On a constaté une hausse des prix de 15% et ce n'est pas fini, selon lui. Dans son magasin, comme ailleurs, se dirige-t-on vers un "mars rouge" ? Les prix sont en hausse, mais pas seulement dans l'alimentaire. Dans cette station-service, le prix des carburants flirte avec les deux euros. C’est surtout celui du gasoil qui devrait continuer d'augmenter. L'embargo sur le pétrole russe est en partie responsable. Si vous avez des travaux de prévus, là aussi, ce sera 5% ou 10% de plus sur vos factures dans les mois qui viennent, d'après certains professionnels. Mais y a-t-il des raisons d'espérer ? Oui, si l'on regarde le prix du transport maritime par conteneurs. C'est dix fois moins cher qu'il y a un an. De quoi baisser le prix de certains produits importés. Le coût de l'énergie baisse lui aussi. Peut-être pas sur vos factures, mais sur les marchés de gros et cela devrait durer. En un mois, on a constaté -35% sur l'électricité et -25% sur le gaz. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Chadeau, C. Souary