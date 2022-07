Inflation : ces communes qui aident leurs habitants

100 euros pour 100 familles, c'est la promesse de la mairie de La Ferrière-aux-Étangs dans l'Orne. Dès la rentrée, des bons d'achat seront distribués aux foyers les plus modestes, y compris aux retraités. Ces bons d'achat devront être dépensés exclusivement dans les trois commerces de la commune. Pour en bénéficier, chaque famille doit déposer un dossier en mairie, en justifiant d'un quotient familial inférieur à 650 euros. Le budget de cette initiative s'élève à 10.000 euros. Selon Vincent Beaumont, le maire de La Ferrière-aux-Étangs, il s'agit de prouver et d'apporter la solidarité de la commune. À 300 kilomètres de là, la communauté de commune de Bray-Eawy a choisi d'offrir un kit de fournitures scolaires. En tout, 1 200 collégiens pourront en profiter gratuitement. Une économie de 30 euros, non-négligeable. Lancée il y a cinq ans, cette aide est distribuée à davantage de foyers cet été 2022. Des ménages qui bénéficieront aussi d'une prise en charge de 60% pour l'abonnement au transport scolaire. Et selon Nicolas Bertrand, président de la communauté de commune de Bray-Eawy, pour les familles les plus modestes, justifiant d'un quotient familial inférieur à 500 euros, cette prise en charge sera intégrale à la rentrée de septembre 2022. En tout, 100.000 euros sont budgétisés par la collectivité pour financer ce dispositif de solidarité. T F1 | Reportage J. Duong, G. Thorel, A. Hanout.