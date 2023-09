Inflation : comment les villes font face ?

Nous sommes à Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes. Depuis le début de l'année 2023, la commune de 10 000 habitants a changé de fournisseur d'énergie pour maîtriser la hausse des prix. Comment gérer l'explosion des dépenses ? Le maire, Pierre Aschieri, explique que malgré la revalorisation de l'indice des fonctionnaires en juillet, les 380 agents municipaux ont ressenti peu d'impact sur leurs salaires. Le maire a pris des mesures radicales, comme la réduction de la température des gymnases à quatorze degrés. Pour économiser, la ville a investi dans les énergies renouvelables en installant des panneaux photovoltaïques. Cette année, grâce à une subvention de 300 000 euros du département, la commune pourra en installer de nouveaux. Elle a également réduit la durée de l'éclairage public d'une heure chaque nuit, économisant ainsi 17 000 euros par an. Les habitants font également plus attention à leur budget et apprennent la chasse au gaspillage. Quant aux enfants, le prix de leur repas à la cantine a augmenté de treize centimes depuis la rentrée. Cependant, tous les efforts déployés ne suffisent pas à compenser l'inflation. La ville vient d'augmenter sa taxe foncière de 10%. TF1 | Reportage J. Roux, A. Pocry