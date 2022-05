Inflation : faut-il augmenter les salaires ?

Pour donner ses conseils avisés, Quentin Jonglé est désormais mieux payé. Ce conseiller de vente au rayon Jardin de Leroy Merlin touche une centaine d'euros en plus par mois. Il a bénéficié d'une augmentation dans sa fiche de paie de fin avril. Pour la troisième fois en six mois, cette grande enseigne de bricolage a augmenté les salaires de ces 20 000 employés. L'objectif est de permettre aux salariés de traverser cette crise un peu plus sereinement. Pour l'entreprise, de rester attractif sur le marché de l'emploi. En revanche, chez ce géant de commerce en ligne, la dernière augmentation de salaire remontait à l'été dernier, plus 2%. Mais le 1er juin prochain, les salariés de cette entreprise toucheront cette fois plus 3,5%. Et beaucoup savent déjà comment l'utiliser. Pour les petites entreprises avec des trésoreries plus restreintes, il n'est pas toujours évident de proposer une revalorisation salariale. Près de Lyon, dans cette imprimerie de 31 salariés, il est impossible pour la direction de tous les augmenter. Il faut donc trouver d'autres solutions. La société leur a versé des primes. Et prochainement, des vélos électriques seront gratuitement mis à la disposition des salariés pour alléger leurs dépenses en carburant. Partout, dans les grandes et petites entreprises, la pression des salariés pour obtenir des augmentations est de plus en plus forte. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Hembert, G. Delobette