Inflation : la hausse des prix, c'est fini ?

Après un sommet, en fin d'année 2022, nous sommes sur la pente descendante : 4 % d'inflation sur un an. Cette tendance devrait se poursuivre parce que l'économie européenne ralentit. Or, quand l'activité faiblit, les industriels arrêtent d'augmenter leurs prix parce qu'ils ont peur de faire fuir des consommateurs déjà frileux. Mais l'accalmie pourrait n'être que temporaire pour deux raisons. Premièrement, la transition écologique impose aux entreprises d'investir dans de nouveaux emballages ou matériaux moins polluants et dans de nouvelles sources d'énergie sans carbone. La facture de ces investissements, c'est bien sûr sur nos tickets de caisse qu'elle va aboutir. Deuxièmement, les délocalisations, qui avaient fait baisser les prix, commencent à se raréfier à cause des conflits en Ukraine et au Proche-Orient, à cause des tensions croissantes avec la Chine. Les entreprises sont beaucoup plus prudentes pour faire fabriquer leurs produits à l'autre bout du monde, même si c'est moins coûteux. Électronique, pharmacie ou automobile, ces secteurs relocalisent déjà. Les usines, après 30 ans de migration vers l'Asie, reviennent en Occident : tant mieux pour l'emploi industriel, mais tant pis pour le consommateur, qui va payer plus cher. TF1 | F. Lenglet