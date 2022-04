Inflation : la note au restaurant de plus en plus salée ?

Depuis quelques mois, les clients du bar-restaurant Le Chaudron à Anglet ont vu certains prix grimper. Le burger coûte désormais 1,50 euro de plus et l'entrecôte a aussi augmenté. La hausse du prix des céréales et de l'énergie fait grimper le prix du bœuf. Et c'est encore pire pour la volaille depuis le début de la grippe aviaire. À quelques kilomètres, au café-restaurant A La Cantine à Bayonne, les prix vont aussi augmenter d'ici deux semaines. Une nouvelle plutôt bien acceptée par les clients. Dans cet établissement, ce sont surtout les frites qui pèsent sur le budget. Le prix de l'huile de friture n'en finit plus de flamber. La hausse des prix n'épargne pas non plus les petits établissements. Par exemple, à la sandwicherie La Fringale à Bayonne, les sandwichs américains coûteront bientôt 50 centimes supplémentaires. En outre, la future augmentation des salaires dans le secteur devrait aussi contribuer à faire grimper les prix pour les clients. T F1 | Reportage V. David, J. Gardet.