Inflation : le succès des produits premiers prix

Devant un supermarché, les prix augmentent, mais les caddies restent bien remplis, parce que les consommateurs ont changé leurs habitudes d’achat. Ils se tournent désormais vers les premiers prix. C’est le cas de Maxime et Florentine. “Parce que sur l’addition, ça augmente considérablement. Une grande différence et des fois, c’est le même goût. Donc on repasse à la marque classique du magasin”, explique Florentine. Dans les rayons, la différence est notable. Des lardons premiers prix coûtent un euro et cinquante et un centimes. Il y a 70 centimes d’écart avec une marque connue. Ils font le même constat pour les pizzas. Grâce à l’achat de ces produits, le couple peut s’offrir plus de choix dans leur panier. L’addition, finalement, est moins élevée. La tendance se confirme. Les ventes des produits distributeurs et premiers prix ont augmenté de 15% en un an. À l’inverse, les grandes marques nationales reculent de 3%. Des grandes marques, qui devraient continuer d’augmenter. Selon l’Insee, les prix sur l’alimentation pourraient atteindre 12% d’ici la fin de l’année. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette