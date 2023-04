Inflation : les Français achètent moins

C’est notre petite routine de début de mois à TF1, remplir notre panier de courses. On garde nos habitudes, même magasin et même produits. En mars, grâce à des promotions, le prix de notre panier était resté stable. Mais cette fois, la grande distribution affiche ses nouveaux tarifs fixés avec la fin des négociations commerciales. Immédiatement, nous remarquons que sur nos quinze produits, dix coûtent plus cher. Pour certains produits, la hausse est spectaculaire. Plus 27 centimes pour notre plaquette de beurre, plus 33 centimes pour le café et 20 centimes de plus pour ce dentifrice, en image. Sur notre liste, deux produits ont changé d'aspect : le jus d’orange et le gel douche. Emballage recyclable et recette bio, dans les deux cas, qui dit changement dit hausse de prix. Résultat, en à peine un mois notre panier nous a coûté 3,12 euros de plus, soit une hausse de près de 6 %. Achetez moins pour payer moins cher, c'est une réalité de plus en plus visible. “Les volumes de vente depuis le début de l’année ont baissé de 5 % dans les magasins de la grande distribution...", d’après Emily Mayer, directrice des études à l'institut “Circana”. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, N. Clerc