Inflation : les Français de plus en plus souvent à découvert

À Cergy, à la sortie d'un centre commercial, c’est votre préoccupation numéro un : votre pouvoir d’achat. Faire attention à l’euro près et parfois ne plus y arriver et basculer dans le découvert bancaire. Vous êtes 47% des Français à être à découvert une fois par an. 20% le sont une fois par mois. Le découvert moyen en France est de 239 euros. La routine pour Mahraoui, une mère de famille, à la recherche d’emploi. Se tourner vers ses proches pour s’en sortir. Frédérique, elle, limite les paiements par carte. Être à découvert peut vous coûter cher. Certaines banques vous facturent la lettre qui vous prévient que vous êtes débiteur, sans compter les agios. Si le découvert n’est pas complet, le risque c’est de tomber dans le surendettement. En 2021, 120 000 Français ont déposé un dossier à la Banque de France. TF1 | Reportage L. Poupon, S. Roland, A. Tocny