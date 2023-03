Inflation : les Français ont changé leurs habitudes

Lorsque vous prenez votre caddy, vous êtes nombreux à avoir changé votre manière de faire les courses. Alain favorise désormais les produits qui arrivent à date de péremption. "Quand c'est deux ou trois jours avant ils baissent les prix, 5,25 euros à la place de 7,50 euros. Avant l'inflation, je ne fais pas ça du tout. Faire les courses sans regarder les prix", explique-t-il. Anna a aussi changé ses habitudes. Elle scrute désormais chaque rayon à la recherche des marques distributeurs qu'elle trouve souvent moins cher. Elle est même prête à y passer beaucoup plus de temps. Comme elle, vous êtes de plus en plus nombreux à favoriser les produits premiers prix. Et ça, le gérant du supermarché Casino à Paris (16e) l'a bien compris. Pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation, il a même créé un nouvel espace. "Auparavant, on avait juste cet espace-là avec 200 références. Et on a étendu à 1 000 produits avec l'épicerie par exemple. Et la grande nouveauté, ce qu'on n'avait pas avant, les produits frais. Maintenant, on a la charcuterie, les yaourts et les produits surgelés", indique Pierre Prat. Et c'est un succès. À l'inverse, certains articles sont boudés à cause de leurs prix. Les ventes de produits d'hygiène et de beauté ont chuté de 19 %, moins 10 % pour la viande de bœuf. Dans le frigo de certaines mères de famille, la viande a même totalement disparu. Ces changements d'habitude devraient se poursuivre. Dans les prochains jours, de nouvelles hausses de prix sont attendues. TF1 | Reportage M. Alibert, J. Rieg-Boivin, P. Lormant