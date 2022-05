Inflation : les loyers aussi augmentent

Il y a deux semaines, lorsque Sandrine Debienne a reçu sa quittance de loyer, elle a eu une mauvaise surprise. De 546,85 euros, elle est passée à 602,19 euros. C'est une augmentation de 56 euros en deux mois. Pour cette mère de famille, cette somme vient s'ajouter à toutes les autres hausses. Si le loyer pèse de plus en plus sur le budget des Français, c'est à cause de son mode de calcul. La plupart des propriétaires se basent sur l'IRL, l'Indice de Révision des Loyers. Cet indice est calqué sur l'inflation. Si elle augmente, alors mécaniquement, lui aussi. Résultat, une hausse de 2,48% a été enregistrée au premier trimestre de cette année 2022. C'est du jamais-vu depuis 2009. Romain, lui, vit dans un appartement depuis quelques mois. En cas d'augmentation, il a fait le calcul. Le loyer est son principal poste de dépense. Il se résout à faire des concessions. Pour rappel, les règles de révision des loyers sont encadrées. Le propriétaire ne peut réviser son montant qu'une fois par an, à la date anniversaire du bail. T F1 | Reportage L. Merlier, C. Chevreton, N. Clerc.