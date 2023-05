Inflation : les œufs, stars du panier

Il faut parfois les chercher dans les rayons. Les œufs s'arrachent car nous en mangeons de plus en plus. "J'achète plus d'œufs pour éviter les produits industriels qui ont vraiment augmenté. Donc, à la place, je fais de crêpes, des gâteaux", explique un père de famille. Alors que le prix de la viande atteint des sommets, les œufs sont plus que jamais la protéine animale la moins chère. En un an, les ventes ont progressé de 5,9 %. Face à ce succès, cet hypermarché de région parisienne a lancé une promotion un peu spéciale. Pour les clients, ce coup de pouce est le bienvenu. Les œufs ont la cote et les producteurs français s'en frottent les mains, surtout qu'ils n'échappent pas non plus à l'inflation. Pour Pascal Mancel, producteur de Noues de Sienne (Calvados), ses charges ont augmenté de 50 %. Mais tous les œufs ne connaissent pas la même réussite dans les rayons. Les œufs bio, eux, sont les seuls à voir leur vente reculer, comme l'explique Yves-Marie Beaudet, président de l'Interprofession française des œufs (CNPO). En moyenne, un Français mange 220 œufs par an. L'inflation risque d'établir un nouveau record. TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Leproux, M. Stiti