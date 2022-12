Inflation : les supermarchés en première ligne

Le pouvoir d'achat, notre attitude face à l'inflation, ce sont sans doute les hôtesses de caisse qui en parlent mieux. Cette fois, nous sommes passés de l'autre côté du tapis roulant raconter ces temps difficiles à travers leur regard. Nous sommes allés à la rencontre de certains employés d'un hypermarché rural d'Auvergne. Ils observaient cette année 2022 quel changement ont-ils constaté dans nos habitudes. Il y a d'abord les nouveaux produits qui défilent à la caisse. Margot Lizan, hôtesse de caisse, les appelle les étiquettes orange. Ce sont des articles à prix réduit aux dates limites de consommation proches. Dans les caddies, ils sont devenus la norme. Il ne faut pas oublier ensuite la moindre réduction car les tickets de caisse sont scrupuleusement scrutés par les clients. Au moment de payer, il y a moins de cartes bancaires, plus de tickets-restaurant, de chèques-cadeaux et de bons d'achat. Tout est bon à prendre pour soulager les comptes en banque. Gérer le budget est parfois difficile. Alors, certains n'hésitent pas à faire leur course en plusieurs fois. Ils se déplacent quand un produit est en promotion. Les clients se tournent aussi vers le libre-service, car le prix y est immédiatement visible. TF1 | Reportage T. Leproux, J.F. Drouillet