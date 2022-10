Inflation, pauvreté, énergie : un nouveau Premier ministre face à la crise

Trois fois par semaine, un Britannique se rend à une soupe populaire dans le centre de Londres. Il ne travaille plus et touche 1 100 euros d'allocations par mois. Ne pas payer son repas est devenu nécessaire. Un Britannique sur sept saute des repas. D'autres ne se chauffent pas. Il n'a pas encore allumé le chauffage chez lui. Les prix de l'énergie flambent dans le pays. Il le constate chaque fois qu'il recharge son compteur d'électricité. L'inflation atteint des records, près de 10,1% au Royaume-Uni, presque deux fois plus qu'en France. Et pour les clients des supermarchés, le premier critère pour remplir son caddie est le prix. Un Londonien commence à s'inquiéter de la hausse des prix. Même constat pour les entreprises. Énergie, matière première, le gérant d'un fish and chips peine à s'en sortir. Il souhaiterait la baisse de la TVA et doute que son souhait soit exaucé par Rishi Sunak. Le nouveau Premier ministre dévoilera son programme économique dans une semaine, avec sans doute des coupes dans la dépense publique et des hausses d'impôts. TF1 | Reportage É . Stern, L. Barbazanges