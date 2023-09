Inflation : payez-vous vraiment moins cher ?

Est-il possible de remplir son caddie uniquement avec des produits à prix bloqués ? Oui, en tout cas dans le supermarché Intermarché Super de Landerneau, en Bretagne, où Carine n'achète que les articles estampillés "Pouvoir d'achat". Dans tous les rayons, au moins une référence est à prix bloqué, la farine par exemple. C'est la même chose pour les produits d'hygiène, les yaourts nature ou aux fruits, de marque distributeur ou nationale. Au total, dans ce supermarché, près d'un millier de produits sont concernés et visiblement cela plaît, quitte parfois à y passer du temps. Toutes les enseignes sont censées jouer le jeu. Mais dans une grande surface en banlieue parisienne par exemple, certains produits frais sont curieusement absents. Pourtant, le gouvernement avait obtenu des enseignes de la grande distribution le blocage de 5 000 produits. "C'est en réalité la somme des listes de prix bloqués de chacune des enseignes, il y a une forme de confusion volontairement entretenue. Non, il n'y aura pas de magasin dans lequel il y aura 5 000 produits bloqués ou en baisse", affirme Olivier Dauvers, journaliste, spécialiste de la grande distribution. Avec cette opération, les distributeurs soignent leur image de défenseurs du pouvoir d'achat pour fidéliser les consommateurs aujourd'hui, mais aussi demain lorsque peut-être, l'inflation aura reculé. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Pirkher, H. Massiot