Inflation : pourquoi le prix des bananes va aussi augmenter

Aux rayons primeurs, c'est pour beaucoup un indispensable. Deuxième fruit préféré des Français après la pomme, la banane est aussi l'un des moins chers. Le kilo coûte en moyenne 1,30 euro. Alors quand on annonce une hausse des coups, certains en profitent tant qu'il n'est pas cher. D'autres prévoient d'en acheter moins souvent. Pour comprendre cette hausse, il faut examiner le parcours de ce fruit. Quand elle arrive sur notre continent, la banane est verte. "Notre travail de mûrisseur consiste à réveiller un fruit qui est endormi", indique Franck Lliso, directeur de Select Agrumes. Comme tout bon réveil, cela se passe dans une chambre de mûrissage. Les bananes y restent quatre à six jours, une étape incontournable qui demande beaucoup d'électricité. Autre raison qui explique l’augmentation du prix des bananes, c'est qu’elles viennent de loin, principalement de Côte d'Ivoire mais aussi des Antilles, du Costa Rica et de l'Équateur. Les coûts de transport, eux aussi, ont augmenté de 40%. Et ce n'est pas tout. Il faut encore ajouter à cela la hausse du prix de l'engrais et des emballages. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. Chapel, L. Baqué