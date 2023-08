Inflation : pourquoi les prix ne baissent pas

Fin juillet, puis début août, à Paris, comme à Dijon, dans les rayons, nous avons relevé les prix d'une vingtaine de produits du quotidien. Le résultat est sans appel, il n'y a pas la moindre baisse. Exemple, avec un paquet de pâtes, fin juillet, il coûtait 1,08 euro, début août, toujours autant. Même chose pour un gel douche ou encore pour une plaquette de beurre, leur prix n'a pas évolué d'un centime. Des tarifs désespérément stables, cela ne vous a pas échappé. Malgré les promesses, comment expliquer que les prix ne baissent pas ? "Il y a une renégociation entre les industriels et les distributeurs", affirme Laura Bokobza, spécialiste de la grande distribution. Mais pourquoi grandes surfaces et industriels ne parviennent pas à négocier ? Pour les responsables de la grande distribution, c'est la faute des industriels. Qu'en disent les marques concernées ? Nous avons posé la question à une quinzaine d'entre elles. Il y aura bientôt des promotions, mais sur quelques produits et pour quelques mois seulement, répondent-elles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage R. Sygula, I. Blonz, L. Gorgibus