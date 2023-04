Inflation : pourquoi se soigner coûte plus cher

À la pharmacie, le passage en caisse est devenu beaucoup plus douloureux qu'avant. Pour cette année 2023, vous déclarez avoir dépensé 1 249 euros tout frais de santé confondu, c'est 500 euros de plus qu'il y a cinq ans (715 euros en 2018). Et cela commence par les plus petites dépenses. De nombreux médicaments autrefois pris en charge par l'Assurance maladie ne le sont plus, à commencer par les très demandés Microlax, Daflon ou Berocca. "Avant, il y avait beaucoup plus de choses qui étaient remboursées, et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui étaient déremboursées. Tous les jours, des personnes demandent des explications sur le reste à charge", constate Michael Gommez-Vaez, pharmacien à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Conséquences, 50 % des Français préfèrent acheter des médicaments génériques, 30 % vont même jusqu'à comparer les prix entre plusieurs pharmacies. Et selon des explications apportées par un institut de recherche, les Français déclarent un reste à charge plus élevé lors des consultations chez les spécialistes, 288 euros pour cette année 2023 contre 232 euros en 2018, notamment sur l'optique et le dentaire. Alors, un quart des Français ont dû renoncer à des soins selon Anne-Laure Marchal, porte-parole de CSA Research. Mais pour Fabienne Robichon, chirurgien-dentiste à Paris (16), il existe une solution simple pour éviter que les patients paient très cher des interventions complexes)cette dentiste. Même principe chez les opticiens, rappelez-vous qu'il y a des lunettes entièrement remboursées par la Sécurité sociale. TF1 | Reportage D. de Araujo, L. Delsol, J. Maviert