Inflation : quand les œufs deviennent un produit de luxe

À l’heure du petit-déjeuner dans un restaurant de Denver, les œufs se conforment sous toutes leurs formes, et c’est bien le problème. Comment continuer à servir les clients à des tarifs modérés quand le prix des œufs flambe ? D'où vient cette augmentation ? Elle vient d’abord de la hausse des coûts de production, prix de l’énergie ou de l’emballage, ensuite, de la grippe aviaire qui a tué plus de 50 millions de volailles aux États-Unis en 2022. L’œuf devient donc rare, et cher. Dans les supermarchés, les prix s’envolent, jusqu’à 11,5 euros la douzaine dans les grandes villes comme à Washington, où l'œuf coûte quasiment un euro. Le prix des œufs va augmenter de 1% entre novembre et décembre pour atteindre un faramineux, + 59,9% sur un an. Le phénomène est que les Américains lui ont déjà trouvé un nom “eggflation”, littéralement “œuflation” . Alors, les Américains cherchent des solutions. Une ferme californienne pratique la vente directe. Il y a désormais 25 minutes d’attente, chaque jour pour les œufs frais vendus sans intermédiaire. TF1 | Reportage A. Monier, M. Derrien, A. Poupon