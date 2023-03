Inflation : qui profite de la hausse des prix ?

En baissant les prix de sa propre marque, la grande distribution montre qu'elle fait des efforts par rapport au pouvoir d'achat. Mais qu'en est-il des produits les plus connus, ceux des grandes marques nationales ? Ils continuent d'augmenter et ça n'échappe à personne. Cette augmentation n'est pas prête de s'arrêter, car lors des négociations commerciales qui viennent de s'achever, ces géants de l'agro-alimentaire ont connu d'importantes hausses des tarifs. La grande distribution les dénonce. Christophe Piednoël, le porte-parole du Groupe Lactalis, qui fabrique notamment le fromage Président ou Société, affirme qu'il n'y a aucun abus sur les prix. Depuis des mois, l'argumentaire reste le même, ce sont les augmentations des coûts. Or, ça concerne aussi les plus petites entreprises. Pourtant, selon la grande distribution, elles auraient été plus raisonnables, exemple, une grande enseigne nous informe avoir négocié avec deux marques de bonbons. La première, Carambar, est une PME française, elle a négocié 14% de hausse. La seconde, Haribo, est une multinationale allemande, elle a été intraitable et a obtenu 21% de hausse. TF1 | Reportage L. Deschateaux, B. Lachat