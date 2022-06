Inflation record : les Français consomment moins

Dans une jardinerie, certains hésitent avant d'acheter cette année. "On fait attention oui, on regarde les prix", déclare une femme. "Les plantes ont augmenté par rapport à l'année dernière", constate une senior. Le magasin a appliqué une hausse de 20% sur de nombreuses références. Des plantes de tomates, par exemple, sont passées de 4,60 euros à 5,50 euros. L'effet est immédiat sur la consommation, qui est en baisse. "Les clients réfléchissent, il n'y a pas trop d'achats d'impulsion", explique Michèle Martinon, cogérante du magasin Jardiland. Les secteurs de la décoration et du bricolage sont également touchés par l'inflation. Les conséquences sur les ventes sont, selon une experte, beaucoup plus radicales que pour l'alimentaire. "Dans le non alimentaire, c'est différent. On peut vraiment observer des décisions d'achats qui seront reportés. Donc je peux décider que ce n'est pas un produit de première nécessité pour moi aujourd'hui et je l'achèterai plus tard, ou tout simplement, je ne l'achèterai pas", déclare Emilie Dubuc, consultante du cabinet AlixPartners. Autres produits concernés, les jouets. Dans un autre magasin, un ourson et un 4x4 miniature, par exemple, sont respectivement passés de 60 à 70 euros et de 350 euros à 400 euros. Christiane s'est fixé un budget de 40 euros et pas plus. "Je suis retraité, il ne faut pas que je dépasse de trop", confie-t-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, V. Capus