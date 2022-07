Inflation : toutes les hausses de prix sont-elles justifiées ?

En revenant de votre supermarché, vous êtes peut-être de plus en plus attentif à votre ticket de caisse. La plupart des prix augmentent, d'où cette question, est-ce à chaque fois justifiée ? Vérifions avec trois produits. D'abord, les pâtes, en hausse de 17% sur un an. Pendant cette période, le prix de la tonne de blé dur a doublé. Selon Emilie Mayer, experte des produits de grande consommation chez IRI, c'est loin d'être la seule raison. "Les coûts de transports augmentent, le coût des emballages augmente, le coût de l'énergie nécessaire à la production augmente, bien entendu ce qui se passe en Ukraine vient rajouter de la tension sur les cours du blé", dit-elle. Verdict : prix plutôt justifié. Mais qu'en est-il du café qui augmente de 13% et n'a pourtant rien à voir avec la guerre en Ukraine ? Certains distributeurs trouvent cette hausse, cette fois, injustifiée. Les producteurs mettent en avant de mauvaises récoltes. Mais selon cet expert, le marché attire aussi les spéculateurs. "Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir dans la fabrication de produits alimentaires, mais qui vont aller acheter du café, des lots de cafés de façon extrêmement importante en escomptant pouvoir les vendre quelques jours plus tard à un prix nettement supérieur", explique Grégory Caret, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC que choisir. Enfin, la viande de bœuf haché, plus 15%, en un an, est-ce vraiment raisonnable ? Prix des engrais et des carburants en hausse, alimentation animale plus coûteuse, le secteur se défend. Pour Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), " 70% de coût de production vient de l'alimentation animale qui pour l'essentiel vient des tourteaux de soja et d'une autre alimentation qui viennent d'Ukraine. Aujourd'hui, je l'affirme, il n'y a pas de profiteurs, en tout cas, dans l'industrie agroalimentaire française". La répression des fraudes va renforcer ses contrôles sur les augmentations de prix. Depuis le début de l'année, elle a déjà mené 1 200 et n'a jamais constaté aucune anomalie. TF1 | Reportage V. Dépret, B. Lachat