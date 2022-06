Inflation : vers une hausse des salaires généralisée ?

Alexandre est un employé satisfait. En douze mois, son salaire a augmenté de plus de 110 euros. Il est passé de 1 420 à 1 530 euros nets, tout ça, pour lutter contre la hausse des prix. Chez Toyota, les salaires ont augmenté à deux reprises cette année 2022. Et une prime a été débloquée. Elle est de 500 euros pour chacun des 3 600 collaborateurs. C'est une première. Elles sont de plus en plus nombreuses ces grandes entreprises à sortir le carnet de chèques. Grande distribution, aéronautique, automobile, ... Face à l'inflation, certains employeurs décident de cibler la hausse des salaires sur les plus bas revenus. Une hausse de salaire générale est-elle en train de pointer le bout de son nez ? Dans le secteur de la sécurité, 180 000 employés en France, un accord de branche vient d'être signé. Tous les salaires vont augmenter de 3,25%. En période de pénurie de main-d'œuvre, c'est indispensable pour attirer des candidats. Walid Nahra, président de Triomphe Sécurité, va donc augmenter tous ses agents de 60 euros par mois en moyenne. Un coût qu'il va obligatoirement répercuter sur ses clients. C'est le revers de la médaille. L'augmentation de salaire alimente l'augmentation des prix. Un cercle vicieux qui ne fait que commencer selon les économistes. T F1 | Reportage M. Poissonnet, V. Lamhaut, V. Abellaneda.