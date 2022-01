Influenceur, un métier qui s'apprend

Caroline Ambrosini compte plus d'1,5 million d'abonnés. De quoi attirer des marques qui misent sur les influenceurs pour les représenter. Pour promouvoir ses compléments alimentaires, cette jeune entreprise a investi près de 50 000 € dans une campagne 100% digitale. Une stratégie rentable. La jeune femme est motivée, le produit lui plaît. Comme les footballeurs ou les stars de cinéma, elle est toujours accompagnée de son agence pour négocier les contrats. Son agence gère aujourd'hui 107 influenceurs, dont 30% sont des professionnels. Un téléphone et un trépied, Caroline va réaliser sa vidéo en quelques minutes. Elle s'est lancée il y a un an et demi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ses vidéos lui permettent de gagner sa vie même si son salaire reste variable. Dans le monde de l'influence, les salaires peuvent monter très haut. Léa Elui, avec ses 11 millions d'abonnés sur Instagram, gagne en moyenne 130 000 € par an. Chez certains YouTubeurs stars, une vidéo peut rapporter jusqu'à 40 000 €. De quoi faire rêver, mais ils sont très minoritaires. Sur les 150 000 influenceurs en France, seuls 15% en font leur activité principale. 6% gagnent plus de 20 000 € par an. Hugo, lui, s'est lancé il y a quatre ans, avec l'intention de gagner un peu d'argent. L'étudiant réalise que le métier d'influenceur ne s'improvise pas. Il s'inscrit donc dans la toute première école en France consacrée au marketing d'influence. Elle accueille depuis septembre des étudiants à bac +2, mais dès la rentrée prochaine, elle sera ouverte aux bacheliers. Un programme en trois ans, moyennant 8 000 € l'année. Au programme : des cours de communication, de droit et bien sûr de prise de vues. Les budgets liés au marketing d'influence ont été multipliés par dix en cinq ans. TF1 | Reportage L. Adda - B. Hacala