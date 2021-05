Influenceurs démarchés pour dénigrer Pfizer : qui en veut au vaccin ?

Tout commence par un mail, envoyé par une entreprise appelée Fazze à des influenceurs du domaine médical, comme Léo Grasset alias Dirtybiology sur YouTube. Ce dernier compte plus d'un million d'abonnés à son actif et nous a expliqué que le client voulait rester anonyme et ne voulait pas qu'on sache que c'était une opération payée pour dénigrer le vaccin Pfizer. Il a reçu un document lui demandant de ne pas utiliser les mots "publicité" ou "vidéo sponsorisée" dans ces posts, stories ou vidéos. Ainsi, cela devait ressembler à un avis donné au public. La même demande a été faite à Amine, le créateur du compte Instagram ECSDMED. Cet influenceur compte plus de cent mille abonnés. On lui propose 2 000 euros pour publier une vidéo de moins d'une minute sur Instagram. Il s'est vu proposer un partenariat pour le vaccin Pfizer. Sur le site de Fazze, l'adresse postale a disparu. Il y a peu, le 5 Percy Street y figurait. Notre équipe à Londres s'est rendue sur place, mais elle a trouvé un centre d'épilation et quelques entreprises. Fazze y est inconnue. Alors qui cherche à influencer les influenceurs ?