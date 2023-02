Influenceurs des supermarchés : les rois des bons plans

Naëlle, alias @jolishoppings pour les internautes, est suivie par près de 280 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et à peine arrivée, téléphone en main, elle commence la présentation, de plus d’une trentaine de produits. En vingt minutes, elle scrute chaque rayon, à la recherche des produits les plus avantageux. Chaque jour, l'influenceuse se rend dans quatre à cinq supermarchés différents, et publie chaque fois une nouvelle vidéo. Cette recette a fait son succès. Ancienne commerciale, Naëlle a commencé sa vidéo par plaisir, il y a deux ans. Aujourd’hui, elle en a fait son métier. Combien gagne-t-elle ? Elle refuse de nous le dire. Nelson, 20 ans, est étudiant en marketing. Sa passion, c’est de partager ses astuces, pour obtenir la quasi-gratuité de ses courses. Ses bons plans sont suivis par près de 200 000 personnes sur Instagram et TikTok. Son secret, c’est additionner les réductions et les offres de remboursement, trouvées sur différentes applications. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart, J.F. Drouillet