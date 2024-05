Influenceurs du potager : au secours des jardiniers amateurs

C'est l'un des jardiniers les plus connus sur Internet, suivi par 1,5 million de personnes sur les réseaux sociaux. Lutter contre les pucerons, choisir la meilleure variété de salade ou planter du romarin... Goran Puig donne des conseils potagers à une communauté très demandeuse. À 23 ans, depuis sa ferme dans la Drôme où il est né, Goran veut démocratiser le jardinage, convaincu qu'il est accessible à tous. Comme lui, aujourd’hui, ils sont des dizaines d'influenceurs passionnés de jardinage et de plantes sur les réseaux sociaux. Pierre le cultivateur, Troque Ta Plante ou Ophélie, leurs vidéos sont suivies par des centaines de milliers de personnes avides de conseils. Lolita est une spécialiste des plantes d'intérieur. Elle aide ses clients à végétaliser leurs appartements et petits balcons. Alors quand les conseils à distance ne suffisent plus, elle se rend directement à domicile et en général, ça se passe bien. En 2022, un foyer français sur deux a acheté un ou plusieurs végétaux d'intérieurs. TF1 | Reportage F. Chevallay, C. Bruère