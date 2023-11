Info/Infox : Camembert, la fin de la boîte en bois ?

Les technocrates de Bruxelles, contre le terroir français, le gouvernement s'emmêle et les producteurs s'inquiètent. Dans notre journal de 13h, le groupe rappelle à quel point leur boîte est indispensable à la conservation du fromage, comme nous le détaille le gérant de la fromagerie Réo, dans la Manche, David Aubrée. Tout part d'une proposition européenne, datant de 30 novembre 2022. Aujourd'hui, les emballages génèrent 180 kilos de déchets par an et par habitant, c'est un record. L'Europe veut donc stopper cet engrenage : tous les emballages doivent être recyclables. Justement, les boîtes de camembert ne sont pas recyclées, à ce jour. Mais pas plus que les bourriches d'huîtres ou que certaines barquettes de fraises. Selon les professionnels, ces boîtes représentent 0,01% des emballages jetés. Créer une filière de tri pour ça, cela coûterait des millions d'euros et surtout cela pousserait le secteur à mettre la clé sous la porte. Les professionnels ont-ils eu raison de s'inquiéter ? Oui, parce que dans son texte initial, la Commission européenne a oublié la spécificité française. Et non, parce qu'avec la mobilisation, très efficace du lobby du camembert, les petites boîtes devraient bénéficier d'une dérogation dans les prochaines semaines. TF1 | S. El Gadir