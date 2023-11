Info/Infox : Ciaran est-elle la tempête du siècle ?

Après avoir interrogé plusieurs météorologues, épluché les archives de Météo-France, et même si notre pays a été très secoué, Ciaran n'est pas la tempête du siècle. Ils sont unanimes là-dessus. Elle n'a frappé qu'une partie du territoire, notamment la Bretagne et la Manche. Or, si on compare sur une carte de France, en 1999, les tempêtes Lothar et Martin ont balayé tout le pays. Quant à l'intensité des vents, on a connu pire. Avec Ciaran, les rafales allaient jusqu'à 207 Km/h à la Pointe du Raz, en Bretagne. C’est beaucoup, mais moins que pour l'ouragan de 1987, où les vents sont montés jusqu'à 216 Km/h. C'est le maximum que les appareils peuvent enregistrer. Au classement des plus grands tempêtes qu'à connu la France, Ciaran arrive à la 29ème place. Si elle n'est pas plus forte, est-elle directement liée au réchauffement climatique, comme l'affirment certains ? Les climatologues n'observent ni plus ni moins de tempête qu'au début du siècle. On peut voir sur un tableau de Météo-France, qu’il y a eu autant de tempêtes dans les années 80, qu'aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que le réchauffement climatique n’y joue aucun rôle. TF1 S. El Gadir