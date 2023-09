Info/Infox : crise migratoire, jusqu'où peuvent-elles aller ces fausses vidéos sur les réseaux sociaux ?

C'est le cas de cette image qui montre des Africains qui s'en prendre violemment aux carabiniers, des gendarmes italiens. Des internautes dénoncent ce qu'ils appellent "la destruction de leur civilisation et leurs infrastructures". Sauf que plusieurs indices visibles tout au long de la séquence permettent de douter de son authenticité. Et pour cause, cette vidéo, objet d'une instrumentalisation à chaque crise migratoire, ne montre pas un acte de vandalisme, mais le tournage d'un film italien. Intitulé "Mediterranea" et diffusé en salles en 2015, il relate justement le voyage de deux amis du Burkina Faso vers l'Europe et la crispation de la société à leur arrivée en Italie. Dans la foulée, nous avons scruté des dizaines de vidéos dont certaines n'ont rien à voir avec la crise migratoire actuelle à Lampedusa. Elles sont détournées soit pour dénigrer le travail des ONG sur place, soir pour faire croire à la violence des migrants envers la police. En tout cas, dans ce que nous avons pu vérifier, les images de tension qu'on ait vues sont des scènes de bousculade pour être évacué en priorité. La plupart des fausses vidéos partent d'un compte d'extrême droite italien très influent sur tous les réseaux sociaux. Les images détournées sont ensuite relayées par des comptes proches de l'extrême droite européen. Dans l'Hexagone, cette propagande est reprise essentiellement par des groupuscules identitaires. TF1 | Samira El Gadir