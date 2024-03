Info/Infox : Fausses affiches et déclarations, qui sont à l'origine de ces œuvres ?

Une affiche, à première vue, tout ce qu’il y a de plus classique, le visage souriant de Valérie Hayer, tête de liste de la majorité aux européennes, avec un slogan “Nous avons besoin d’un impôt européen”. Mais un détail attire notre attention, il manque le logo du parti Renaissance. Et pour cause, l'affiche est fausse, selon la confirmation de l’équipe de campagne de Valérie Hayer. Elle précise qu’il n’a jamais été question d’un impôt européen, visant les ménages dans leurs programmes. Alors d’où vient cette affiche ? Elle est diffusée par un élu du Rassemblement National. Les équipes de campagne de Jordan Bardella assurent ne pas être à l'origine de cette infox. Mais le même visuel est largement diffusé chez leurs sympathisants. Le Rassemblement National n’est pas le seul parti à utiliser ces méthodes. Malheureusement, on en retrouve dans tous les camps. Ils reprennent les codes graphiques d’un parti, et changent un mot ou une lettre, c’est facile et ça marque l’esprit. Le Rassemblement National a été aussi visé par un militant de la majorité avec une annonce d’un faux meeting de soutien à Vladimir Poutine, estampillée du logo du RN. TF1 | Plateau S. El Gadir