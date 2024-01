Info/Infox : le compteur Linky peut-il contrôler notre consommation à distance ?

Le patriote Florian Philippot fait partie des internautes suspicieux, affirme Samira El Gadir. Il dénonce une "limitation de la puissance électrique de force et à distance de chez vous". Pour lui, c'est la tiers-mondisation de la France qui s'annonce avec ce qu'il appelle un "test-totalitaire". Le décret dont il parle a été publié le 29 décembre dernier. Il concerne 200 000 foyers dans le Puy-de-Dôme. Pendant deux heures, leur compteur électrique Linky aura deux fois moins de puissance. L'Etat cherche en fait des moyens d'éviter des délestages en cas de crise énergétique comme le pays a pu connaitre en 2023 Mais deux points contredisent Florian Philippot. D'abord, ce test n'a rien d'obligatoire. Ceux qui ne le souhaitent pas participer à cette expérimentation peuvent refuser. Ensuite, on ne coupe pas le courant à distance pendant ces deux heures. Les clients continueront d'utiliser leur réfrigérateur ou leur box internet. Ils pourront meme chauffer un plat aux micro-ondes. Ce qui ne marchera pas en revanche, c'est d'allumer le four en même temps que la machine à laver qui sont trop énergivores. La puissance maximale sera de 3 000 watts. Pourquoi Linky est-il souvent dans le collimateur des internautes ? Ça fait presque dix ans, depuis le début de son déploiement, Linky est tantôt accusé de nous surveiller, tantôt de piloter notre consommation à distance. C'est totalement faux ! Selon la CNIL, c'est elle qui protège nos données personnelles. Linky relève la consommation quotidienne du foyer sans le détail de chaque appareil. L'intérêt de Linky, c'est "une facturation basée sur les consommations réelles et non plus sur des estimations". D'ailleurs, les compteurs Linky n'ont pas le droit de nous surveiller. Puis, si on devait subir des coupures cet hiver, elle viendrait du réseau, et non pas du boîtier. Tout le monde serait concerné, Linky ou pas, conclut Samira. TF1 | Samira El Gadir