Info/ Infox : Le séisme au Maroc a généré des fausses informations et vidéos, comment l'expliquer ?

Pour expliquer les fausses informations et fausses vidéos générées par le séisme au Maroc, c’est tout d’abord la volonté de faire du clic. Des internautes jouent sur l'émotion autour du drame pour se faire connaître. C'est ce qu'on peut appeler la théorie du "buzz". Plus leur compte est suivi, plus il peut potentiellement rapporter de l'argent. Puis il y a le côté surnaturel. Beaucoup s'interrogent, sur les lumières étranges qu'on a pu voir dans le ciel d'Agadir. Certains y ont vu la preuve que le tremblement de terre a été provoquée volontairement. C'est un grand classique du complotisme. Pourtant, les sismologues le répètent que les vidéos n'ont aucune valeur scientifique. Ça peut être une ligne électrique, qui était endommagée, ou plus rare, des lumières sismiques. C'est un phénomène naturel qui apparaît parfois dans l'atmosphère au moment d'un tremblement de terre. Enfin, les fausses informations cartonnent parce que c'est un besoin de belles histoires dans des moments aussi dramatiques. Contrairement à ce qu'on a pu lire, Cristiano Ronaldo n'a jamais transformé son hôtel de Marrakech en refuge pour des sinistrés. C'est l'expression "trouver refuge" qui a semé la confusion. TF1 | S. El Gadir