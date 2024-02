Info/Infox : le système de groupes de niveaux au collège serait-il efficace ?

Pour Manuel Bompard, il n'y a aucune raison d'y croire. "Toutes les études en pédagogie montrent que ça ne fonctionne pas", dit-il. Sur quoi se base-t-il ? En France, les groupes de niveaux au collège n'ont jamais vraiment existé, mais des études évaluent les expériences à l'étranger, au Royaume-Uni, notamment. Qu'est-ce qui ne marche pas avec ce système ? "Les regroupements permanents, tels que des classes de niveau, sont inefficaces.", s’exprime Marc Gurgand, professeur et directeur de recherche au CNRS. Selon lui, si on regroupe les plus faibles, ils se sentent stigmatisés, assignés à un groupe et ça a un effet démotivant pour eux. Quant aux plus forts, les groupes de niveaux ne changent rien pour eux non plus. Les classes hétérogènes ne les empêchent pas d'évoluer. Faut-il pour autant abandonner l'idée d'adapter les cours au niveau des élèves ? La réponse est non. Le dernier rapport PISA met en avant des méthodes qui marchent en Europe. D'abord, on ne touche pas à la classe, on crée des groupes à l'intérieur, basés sur des besoins précis. Enfin, les enseignants doivent être formés à cette nouvelle organisation pour pouvoir adapter leur pédagogie, en fonction du niveau des élèves. TF1 | Plateau Samira El Gadir