Info/Infox : les éoliennes sont-elles inefficaces lors des tempêtes ?

Le député Rassemblement National de Lyon, Daniel Grenon, a mis en cause l'efficacité des éoliennes à l'Assemblée : "Les éoliennes ont pourtant démontré leur inefficacité lors des tempêtes d'octobre dernier alors qu'une force inouïe de vent soufflait les éoliennes étaient à l'arrêt", tels sont ses propos. Ce qui est vrai c'est que lorsque le vent souffle trop fort, les éoliennes se mettent automatiquement à l'arrêt pour des raisons de sécurité. Cet arrêt ne dure qu'un moment et surtout elles ne s'arrêtent pas toutes en même temps. Dans le pays, on compte 10 000 éoliennes et ça dépend de leur emplacement. Dans une région par exemple, des éoliennes peuvent s'arrêter quand d'autres continuent de tourner. Si on prend les tempêtes Céline et Ciarán, entre le 28 octobre et le 4 novembre, les éoliennes n'ont jamais cessé de fournir de l'électricité. Les chiffres de RTE, gestionnaire du réseau électrique, en sont les preuves. Si on prend le jeudi 2 novembre, on est en plein cœur de la tempête Ciarán, avec des rafales à plus de 160 kilomètres heure. À 11 heures quinze, les usines tournent et les chauffages sont allumés. À ce moment-là, les éoliennes ont fourni 20% de notre production électrique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | S. El Gadir