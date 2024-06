Info/Infox : les images d'enfants prodiges sur les réseaux sont-elles fausses ?

Des photos d'enfants du même modèle, avec un chien, des voitures ou encore un gorille sculpté avec, soi-disant, des bouteilles recyclées ou des bouts de bois, circulent sur les réseaux. Sur les photos, on voit les enfants posés fièrement à côté de son chef-d'œuvre. Parfois, on le voit donner une touche finale avec un type de légende "J'ai fait cela de mes propres mains." Il y a de quoi à être impressionné s'il n'y avait pas tellement d'incohérences visuelles dans les photos. On voit d'enfant qui n'a que quatre doigts ou encore un autre qui a perdu la moitié de son corps au montage. Toutes ces photos sont fausses. Elles ont été fabriquées par une intelligence artificielle. En trente secondes, pour dix euros, on obtient une image spectaculaire. Les commentaires fusent dans toutes les langues pour féliciter les parents et leurs petits génies. Ces fausses images ont entraîné plus de 900 000 interactions sur Facebook, notamment chez les internautes les plus âgés qui sont très présents sur le réseau social. Plus le compte est suivi, plus il peut rapporter de l'argent. Ces audiences intéressent les arnaqueurs avec un public très réactifs et vulnérables que les escrocs peuvent ensuite duper. TF1 | Reportage Samira El Gadir