Info/Infox : les produits bio espagnols seraient du "faux bio" ?

Ségolène Royal, ancien ministre de l'Environnement, a attaqué la tomate bio espagnole, avant d'être vertement remise à sa place par le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. "Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles ? C'est immangeable ! Le bio espagnol est un faux bio", prétend-elle, mardi 30 janvier. Évidemment, ça a irrité jusqu’en Espagne et les agriculteurs, mais aussi le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. “Madame Royal n’a pas eu la chance de goûter aux tomates espagnoles. Je l’invite à venir en Espagne. Elle verra que la tomate espagnole est imbattable.”, répondait-il. On ne va pas arbitrer sur le goût des tomates, mais arrêtons-nous un instant sur cette idée de faux bio. Parce qu'en fait, que ce soit en Espagne ou en métropole, pour être bio et avoir droit à ces logos, les produits doivent répondre à des critères très précis qui sont inscrits dans un règlement européen. Les OGM, par exemple, sont interdites, la culture hors-sol est interdite, tout comme les pesticides de synthèse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Augey