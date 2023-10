Info/Infox : les punaises de lit n'envahissent que les logements sales ?

À en croire ce qui circule sur internet, les insectes n'envahissent que les logements sales. Certains ont même tenté un lien avec la pauvreté, voire avec l'immigration. C'est du fantasme, voici la réponse des experts interrogés, parmi eux Pascal Delaunay, entomologiste au CHU de Nice, qui étudie ces insectes depuis plus de 25 ans. D'abord, les punaises ne se soucient pas de l'hygiène. Ce qui les nourrit, c'est le sang humain. Les trois choses qui les attirent, ce sont notre chaleur corporelle, notre odeur et notre respiration. Ensuite, les désinsectiseurs interviennent aussi dans les palaces et les punaises se propagent d'abord à cause des voyages d'affaires et du tourisme. Selon l'Anses, dans 37% des cas, elles viennent d'une chambre d'hôtel ou d'un airbnb. En ce qui est des remèdes contre ces nuisibles, il faut oublier les sprays au romarin. Pas besoin non plus de tout jeter. Voici quelques bons conseils : Passer l'aspirateur dans les moindres recoins de la chambre. Brosser le lit avec un nettoyant vapeur ou un fer à repasser. Laver à 60 degrés avec un sèche-linge si possible et enfin, si les punaises sont visibles en plein jour, appeler un professionnel. TF1 | S. El Gadir